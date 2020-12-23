Небольшое исследование демонстрирует, что в грудном молоке переболевших на коронавирус матерей есть сильные антитела к болезни. Вероятно, что таким образом младенцам передается иммунитет.

Биологи из Калифорнийского университета в США исследовали образцы молока 15 рожениц. Об этом сообщает издание MedicalXpress.

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8 участниц исследования переболели коронавирусjv, а остальные 7 имели подозрение на наличие болезни. Образцы их молока проанализировали на наличие антител к S-белка SARS-CoV-2. Все исследованные образцы сравнивали с контрольными образцами от других здоровых женщин, которые рожали еще до пандемии.

Результаты исследования

Абсолютно во всех новых образцах были специфические антитела IgA, которые в 80% случаев могли связываться с важной функциональной единицей S-белка коронавирус – рецептор-связывающим доменом (RBD).

67% образцов связывались с антителами RBD IgG или IgM.

Большинство IgA были секреторными, то есть они имеют защиту от разрушения в слизистых желудочно-кишечного тракта.

Мы были рады, но не удивлены, обнаружив в молоке высокий уровень антител особого типа – sIgA, которые особенно эффективны при борьбе с заболеваниями, которые поражают слизистую оболочку легких, такими как COVID-19,

– рассказала автор исследования Дженнифер Хан-Холбрук.

Ученые считают, что из-за того, что грудное молоко переболевших коронавирусом матерей имеет высокие уровни антител секреторного типа, кормление грудью может передавать младенцам иммунитет.

Эта находка открывает путь к лечению младенцев с тяжелым течением коронавируса и уязвимых новорожденных. Кроме этого, вполне вероятно, что антитела очищенного молока могут служить терапией для больных COVID-19 взрослых.

Несмотря на это, ученым еще далеко до разработки эффективной терапии на основе грудного молока. Но это открытие может помочь тем странам, у которых нет других доступных методов лечения.