Мелатонин – это гормон, который естественным образом вырабатывает организм человека, он регулирует сон. Гормон также часто принимают искусственно как пищевую добавку. Ученые изучили данные группы людей, которые предварительно принимали мелатонин. Согласно результатам анализа, они почти на 30% реже заражались SARS-CoV-2.

Мелатонин и коронавирус: где связь

В исследовании также учли такие переменные как: возраст, раса, история курения и хронические заболевания. Труд представили ученые Cleveland Clinic. Исследователи пытались установить молекулярные пути COVID-19.

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Ранее команда обнаружила, что белки, связанные с респираторным дистресс-синдромом и сепсисом, которые являются двумя основными причинами смерти у тяжелых пациентов с COVID-19, также связаны с белками, которые составляют SARS-CoV-2.

Ученые ищут пути лечения COVID-19

Используя эти данные, исследователи определили 34 препарата, которые уже используются для лечения других состояний, которые также могут лечить COVID-19. Мелатонин оказался самым перспективным.

Однако исследователи отметили, что это предварительные результаты, которые никоим образом не являются поводом, чтобы люди принимали мелатонин, не посоветовавшись со своим врачом.

Не следует заниматься самолечением

Рандомизированное клиническое испытание мелатонина на пациентах с COVID-19 позволит проверить, действительно ли само средство работает против болезни, или какая-то другая переменная. Поэтому, несмотря на перспективность открытия, его следует принимать с долей скепсиса.

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Важно: на данный момент в мире нет эффективных лекарств против коронавируса, больных лечат препаратами, которые предварительно доказали свою эффективность в терапии других заболеваний. Что касается профилактики коронавируса, то единственными доказанными способами являются гигиена и социальное дистанцирование.



Но недавно, 9 ноября ученые заявили об успешном прохождении третьей фазы испытания вакцины против коронавируса. Вакцина получила название BNT162b2, ее разработала компания Pfizer совместно с BioNTech. Это грандиозный успех науки и шанс человечества получить эффективную вакцину!