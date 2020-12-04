Главы больниц оказывают Минздраву ложную статистику, чтобы получить больше финансирования
Медицинские учреждения предоставляют Минздраву ложную статистику не только наличия кислорода, но и о количестве бригад анестезиологов. Президент Ассоциации анестезиологов Сергей Дубров объяснил причину.
Когда МЗ ловит руководство больниц на лжи об обеспеченности медицинских учреждений, они не могут объяснить искривление статистики. Сергей Дубров в эфире ток-шоу "Право на власть" рассказал, что одна из причин – финансирование, сообщает 24 канал.
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Как заметил Дубров, для того, чтобы иметь правдивую статистику об обеспеченности больниц – нужно не врать.
К примеру, 29 ноября глава Минздрава Максим Степанов посетил в одну из больниц Житомира – там было вдвое меньше кислорода, чем медицинское учреждение подавала в статистике.
Сегодняшний мой визит в одно из заведений Киевской области – также было меньше. Достаточно, но цифра была на 33 точки меньше. В 80% они вкладываются,
– заявил Дубров.
Он добавил, что в Украине достаточно часто можно увидеть дописки кислородных точек и количества бригад анестезиологов для финансирования НСЗУ.
Это делается для того, чтобы показать, что мы лучше, чтобы не получить сверху по голове. Опять-таки, одно заведение проверяем – по данным отчета, в них 11 пациентов на ИВЛ. Проходя по больным в отделении интенсивной терапии, я вижу 5 больных на ИВЛ,
– рассказал он.
Когда Дубров спросил, почему в отчете по 3 декабря указано об 11 пациентах на ИВЛ, в больнице не предоставили конкретного ответа.
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