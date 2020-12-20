Главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи заявил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции Санта Клаусу. Теперь рождественский дедушка сможет безопасно доставить все подарки.

Главный инфекционист США сообщил, что съездил на Северный полюс, где лично вакцинировал против COVID-19 Санта Клауса. Об этом Фаучи рассказал в комментарии изданию CNN.

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Я определил уровень его иммунитета – он в порядке. Он сможет спуститься в дымоход и оставить подарки. Не о чем беспокоиться, Санта готов,

– сказал медик.



Главный инфекционист США вакцинировал Санта Клауса против COVID-19 / Фото: Getty Images

Добавим, почтовая служба США получала письма от детей, которые переживали, что Санта Клаус в этом году может не принести подарки. Дети отмечали, что дедушка в почтенном возрасте, а значит входит в группу риска.

Ранее эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове также отмечала, что у Санты Клауса есть иммунитет и он обязательно принесет подарки.