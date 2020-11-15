В сеть попало фото министра здравоохранения Украины Максима Степанова. На фотографии внимательные интернет-юзеры усмотрели красную нитку на руке главы Минздрава.

Так, в народе говорят, что якобы правильно завязанная нитка красного цвета приносит владельцу удачу, обеспечивает энергией и способствует достижению долгосрочных целей. В магическое действие этого браслета верили многие народы.

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Подчеркнем, что эффективность ритуальной магии для лечения заболеваний не доказана, а возможное облегчение в результате соблюдения ритуала полностью объясняется эффектом плацебо.

Поэтому сеть взорвалась мемами, когда заметила красный браслет на руке главы Министерства здравоохранения Украины Максима Степанова.

В фейсбук-сообществе "Довколоботаніка" шутят о том, что для заказа красной нитки, которая якобы является мощным оберегом, следует писать в Минздрав.

Издавна известно, что красная ниточка на запястье является сильнейшим оберегом, что защищает от коронавируса и приносит удачу. А ниточка из Иерусалима, освященная у гроба Рахиль – это мощный оберег, владельцу которого не страшны ни ненависть недругов, ни даже самые сильные враги. Чтобы заказать – пишите на официальный телеграм-канал Минздрава,

– говорится в публикации.

"Приехали. Министр образования академически недобропорядочный, министр здравоохранения верит в фигню (см. красную ниточку на руке)", – написала Ирина Егорченко в фейсбуке в группе "Новости псевдонауки Украины".

К слову, вчера Максим Степанов сообщил украинцам о положительном тесте на коронавирус. Политик находится на самоизоляции. Глава Минздрава отметил, что будет проводить ежедневные брифинги из дома.