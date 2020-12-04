Германия будет вакцинировать население от коронавирусной инфекции не только добровольно, но и бесплатно.

Власти будут информировать общественность о любых возможных побочных эффектах, которые могут возникнуть после вакцинации, включая головную боль и лихорадку, заявил представитель пресс-службы Минздрава ФРГ Оливер Эвальд. Об этом также пишет издание Independent.

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Прививка будет бесплатной, независимо от того, у кого какое страхование,

– заявил Эвальд журналистам в Берлине.

Он добавил, что в целом ЕС предусматривает приобрести 300 миллионов доз вакцины. Прививка против коронавируса в стране будет добровольной.

По состоянию на 4 декабря в Германии обнаружили 1 145 745 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки количество заболевших увеличилось на 17 072. В общем от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 18 135 человек. 819 тысяч человек выздоровели.

К слову, в Украине Верховная Рада поддержала законопроект №4314, который позволит сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин от коронавируса.



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