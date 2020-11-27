В Германии зарегистрировали более 1 миллиона больных коронавирусом с начала пандемии. Таким образом Германия уже 12 страна, где количество инфицированных коронавирусом превысило отметку 1 миллион.

Суточная статистика инфицированных

27 ноября органы здравоохранения Германии зарегистрировали 22 268 новых случаев инфицирования и 389 смертей вследствие COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 15 160 человек, пишет DW.

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Какова ситуация в Германии с коронавирусом

Накануне правительство Германии и руководители федеральных земель приняли решение продолжить и усилить карантин до 20 декабря, так уже с 1 декабря одновременно запрещено находиться в общественных местах и ​​даже дома более пяти лицам из двух домохозяйств.

Впрочем, ограничения ослабят в период с 23 декабря по 1 января, чтобы люди могли праздновать в период Рождества, в этот период позволили собираться группами до 10 человек, с детьми в возрасте 14 лет и младше без ограничений.

Решения о рождественском периоде будут подписаны позже в декабре, поскольку правительство имеет право принять меры по борьбе с коронавирусом только за четыре недели.

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