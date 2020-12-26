В Гeрмании 26 декабря началась вакцинация населения от коронавируса. Первую вакцину получила 101-летняя Эдит Квойцалли.

Германия стала второй страной Евросоюза, которая начала вакцинацию. Об этом сообщает Bild.

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Вакцинация стартовала в доме для людей пожилого возраста в городе Гальберштадт.

Квойцалли легко перенесла вакцинацию. Женщина была спокойной и улыбалась.

Администратор дома для людей пожилого возраста Тобиас Крюгер отметил, что власть интересовалась, готовы ли люди к вакцинации.

Каждый день ожидания – это еще один день промедления,

– отметил Крюгер.

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