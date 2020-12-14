Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что начать прививку против COVID-19 в Германии можно будет уже в декабре.

По его словам, есть основания полагать, что в этом году в Европе будет утверждена вакцина, и тогда немедленно начнется прививка. Самый поздний срок начала – это начало следующего года, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Он попросил федеральные земли подготовить центры вакцинации к использованию до середины декабря, чтобы начать прививку немедленно, как только поступит вакцина.

Речь идет о вакцине производства компаний Pfizer и Biontech, как ожидается, она будет одобрена в первую очередь. До конца января Германия может получить лишь 3-4 миллиона доз вакцины от коронавируса из-за проблем с поставками.

Что известно о вакцине Pfizer и BioNTech

Вакцина получила "благоприятный" уровень безопасности, ведь самыми распространенными побочными реакциями на нее были:

покраснение в месте инъекции,

утомление,

головная боль,

боль в мышцах и суставах,

озноб и лихорадка.

Эффективность вакцины против COVID-19 составляет 95%, которая достигается по меньшей мере через 7 дней после введения второй дозы.

В исследовании, которое сейчас продолжается, принимают участие более 43 тысяч человек. Половина из них прошла вакцинацию, вторая половина получила плацебо.