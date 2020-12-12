В Германии лидер протестов против карантина – в реанимации с COVID-19
Один из лидеров так называемых "коронаскептиков" Германии инфицировался COVID-19. Сейчас мужчина, протестовавший против карантинных ограничений, в тяжелом состоянии находится в реанимации.
За неделю до госпитализации мужчина был на акции
Участника движения Querdenken доставили в больницу в Лейпциге. Об этом информирует DW.
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Пациент был одним из организаторов акции против карантина, которая состоялась в городе 7 ноября. В реанимацию больной коронавирусом попал уже через неделю.
Вирус не делает разницы между людьми, кем бы они ни были,
– сказал директор университетской больницы Лейпцига Кристоф Йостен.
Медики деталей о состоянии пациента не рассказывают, отмечают лишь, что он – интубированный.
В Германии после Рождества еще планируют усилить карантин
Отметим, что в Германии раздумывают над тем, чтобы ввести жесткий карантин после рождественских праздников. Из всех заведений будут работать только продуктовые магазины. Сейчас в стране не работают заведения общественного питания, спортзалы, бассейны и учреждения культуры.
Какая ситуация с коронавирусом в Германии?По состоянию на 12 декабря в стране выявили более 1 миллиона 314 тысяч случаев коронавируса, из них более 21 тысячи – летальные. Выздоровели от болезни 966 тысяч человек.
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