Один из лидеров так называемых "коронаскептиков" Германии инфицировался COVID-19. Сейчас мужчина, протестовавший против карантинных ограничений, в тяжелом состоянии находится в реанимации.

За неделю до госпитализации мужчина был на акции

Участника движения Querdenken доставили в больницу в Лейпциге. Об этом информирует DW.

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Пациент был одним из организаторов акции против карантина, которая состоялась в городе 7 ноября. В реанимацию больной коронавирусом попал уже через неделю.

Вирус не делает разницы между людьми, кем бы они ни были,

– сказал директор университетской больницы Лейпцига Кристоф Йостен.

Медики деталей о состоянии пациента не рассказывают, отмечают лишь, что он – интубированный.

Обратите внимание! Querdenken организует большинство акций в Германии против карантинных ограничений. Участники движения заявляют, что пандемия и карантин нарушают право людей на свободу движения.

В Германии после Рождества еще планируют усилить карантин

Отметим, что в Германии раздумывают над тем, чтобы ввести жесткий карантин после рождественских праздников. Из всех заведений будут работать только продуктовые магазины. Сейчас в стране не работают заведения общественного питания, спортзалы, бассейны и учреждения культуры.