В Германии готовы к прививкам от COVID-19: ждут только одобрения вакцины
Местные центры вакцинации от коронавируса в Германии находятся в режиме ожидания. Они готовы начать прививки с сообщением за 4 – 5 дней.
О готовности Германии вакцинировать людей от коронавируса сообщает DPA со ссылкой на слова генерального директора Немецкой ассоциации городов Гельмута Деди.
Важно Несмотря на жесткий локдаун, заболеваемость COVID-19 в Германии бьет рекорды
Помимо самой вакцины, центры с 15 декабря обеспечены материалами, помещениями, а также административной поддержкой.
Деди предупредил, что нужно будет достаточное количество персонала, готового помочь. А местные органы здравоохранения уже работают на пределе своих возможностей.
Как только вакцина будет в наличии, кампания не должна потерпеть неудачу из-за нехватки персонала,
– отметил Деди.
Начать вакцинацию в Германии ожидают 27 декабря. Однако есть условие – к тому времени должны одобрить вакцину.
К слову, всего в Германии коронавирус подтвердили уже у почти 1,48 миллиона человек. С начала эпидемии умерли более 26 тысяч местных жителей. Побороть COVID-19 удалось более чем миллиону. Из-за отрицательной динамики с 16 декабря в стране ввели локдаун.
Поделиться новостью
-
В Германии готовы к прививкам от COVID-19: ждут только одобрения вакцины19 декабря 2020 , 18:02
-
В Великобритании новый вид коронавируса который распространяется быстрее, чем SARS-CoV-214 декабря 2020 , 19:15
-
Организм атакует сам себя: коронавирус может быть аутоиммунным заболеванием14 декабря 2020 , 17:57