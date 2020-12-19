Местные центры вакцинации от коронавируса в Германии находятся в режиме ожидания. Они готовы начать прививки с сообщением за 4 – 5 дней.

О готовности Германии вакцинировать людей от коронавируса сообщает DPA со ссылкой на слова генерального директора Немецкой ассоциации городов Гельмута Деди.

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Помимо самой вакцины, центры с 15 декабря обеспечены материалами, помещениями, а также административной поддержкой.

Деди предупредил, что нужно будет достаточное количество персонала, готового помочь. А местные органы здравоохранения уже работают на пределе своих возможностей.

Как только вакцина будет в наличии, кампания не должна потерпеть неудачу из-за нехватки персонала,

– отметил Деди.

Начать вакцинацию в Германии ожидают 27 декабря. Однако есть условие – к тому времени должны одобрить вакцину.

К слову, всего в Германии коронавирус подтвердили уже у почти 1,48 миллиона человек. С начала эпидемии умерли более 26 тысяч местных жителей. Побороть COVID-19 удалось более чем миллиону. Из-за отрицательной динамики с 16 декабря в стране ввели локдаун.

Обратите внимание! Ранее стало известно, что все государства-члены Евросоюза хотят начать вакцинацию от коронавируса с 27 декабря. Ожидается, что Европейское агентство по лекарственным средствам одобрит вакцину 21 декабря.