Где в Украине вакцина от коронавируса появится в первую очередь: детали от Минздрава
Вакцина против коронавируса прежде всего появится в Украине в государственных, а не в частных клиниках. Однако сначала она попадёт на таможенный склад, а оттуда её внутри страны поставлять будет дистрибьютор.
Поставка вакцин против COVID-19 в Украину: подробности от Минздрава
Как отметила эксперт Минздрава, заведующая кафедрой эпидемиологии Национального медуниверситета имени Богомольца Ирина Колесникова, производители вакцины прежде всего заинтересованы в крупных партиях, которые могут заказывать именно государственные структуры. Об этом Колесникова заявила в эфире одного украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
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Я не верю в то, что у частников это может появиться раньше, чем у государства. Потому что для любого производителя даже количество в тысячу доз, которое может заказать частная клиника, – для них это ничто, им это неинтересно,
– подчеркнула она.
По мнению эксперта Минздрава, производители даже не будет вести переговоры с частными клиниками. Правда, это могут быть дистрибьюторы, но официальные. Поскольку они так же отвечают за качество продукта, как отвечает государство.
"И препарат – хоть для частной, хоть для государственной клиники – будет лететь одним самолетом, и он попадет на один и тот же таможенный склад. И условия хранения будут абсолютно одинаковыми. Далее судьба препарата – на совести дистрибьютора и на совести того предпринимателя, который будет получать от дистрибьютора эту вакцину. Но это не будет раньше, чем в государстве", – пояснила Колесникова.
По ее словам, говорится только о тех дистрибьюторах, которые осуществляют хозяйственную деятельность по медицинской практике.
Колесникова добавила, Украина, чтобы следить за поставками вакцин, имеет два национальных органа контроля:
- экспертный центр Минздрава,
- Государственную службу лекарственных средств.
Какие категории населения Минздрав планирует вакцинировать в первую очередь
- Медработники
- Военнослужащие
- Работники социальной сферы
- Люди, проживающие в учреждениях по долгосрочному уходу и работники таких учреждений
- Люди, старше 60 лет.
- Работники критически важных структур государственной безопасности (ДСНС, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, ВСУ, МВД)
- Учителя и другие работники сферы образования
- Люди в возрастной категории 18 – 59 лет с сопутствующими заболеваниями
- Люди, которые находятся в местах лишения свободы и следственных изоляторах и работники этих учреждений
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Как украинцы относятся к вакцинации от коронавируса / Инфографика 24 канала
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