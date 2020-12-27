Вакцина против коронавируса прежде всего появится в Украине в государственных, а не в частных клиниках. Однако сначала она попадёт на таможенный склад, а оттуда её внутри страны поставлять будет дистрибьютор.

Поставка вакцин против COVID-19 в Украину: подробности от Минздрава

Как отметила эксперт Минздрава, заведующая кафедрой эпидемиологии Национального медуниверситета имени Богомольца Ирина Колесникова, производители вакцины прежде всего заинтересованы в крупных партиях, которые могут заказывать именно государственные структуры. Об этом Колесникова заявила в эфире одного украинских телеканалов, сообщает 24 канал .

Актуально Вакцина от коронавируса поступила во все страны ЕС

Я не верю в то, что у частников это может появиться раньше, чем у государства. Потому что для любого производителя даже количество в тысячу доз, которое может заказать частная клиника, – для них это ничто, им это неинтересно,

– подчеркнула она.

По мнению эксперта Минздрава, производители даже не будет вести переговоры с частными клиниками. Правда, это могут быть дистрибьюторы, но официальные. Поскольку они так же отвечают за качество продукта, как отвечает государство.

" И препарат – хоть для частной, хоть для государственной клиники – будет лететь одним самолетом, и он попадет на один и тот же таможенный склад. И условия хранения будут абсолютно одинаковыми. Далее судьба препарата – на совести дистрибьютора и на совести того предпринимателя, который будет получать от дистрибьютора эту вакцину. Но это не будет раньше, чем в государстве", – пояснила Колесникова.

По ее словам, говорится только о тех дистрибьюторах, которые осуществляют хозяйственную деятельность по медицинской практике.

Колесникова добавила, Украина, чтобы следить за поставками вакцин, имеет два национальных органа контроля:

экспертный центр Минздрава,

Государственную службу лекарственных средств.

Какие категории населения Минздрав планирует вакцинировать в первую очередь

Медработники

Военнослужащие

Работники социальной сферы

Люди, проживающие в учреждениях по долгосрочному уходу и работники таких учреждений

Люди, старше 60 лет.

Работники критически важных структур государственной безопасности (ДСНС, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, ВСУ, МВД)

Учителя и другие работники сферы образования

Люди в возрастной категории 18 – 59 лет с сопутствующими заболеваниями

Люди, которые находятся в местах лишения свободы и следственных изоляторах и работники этих учреждений

Обратите внимание Мы не будем блокировать платную вакцинацию против COVID-19, – Зеленский