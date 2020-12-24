В Министерстве здравоохранения Украины разработали логистический сценарий для иммунизации населения от коронавирусной инфекции COVID-19.

Вакцинация против COVID-19 будет происходить на базе существующих кабинетов и пунктов вакцинации. Как заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге, по состоянию на декабрь в Украине таких пунктов есть 11 346. Об этом пишет 24 канал.

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Также, по словам Степанова, в Украине планируется создать временные центры вакцинации – около 50 по примеру Италии и Германии.

Он добавил, что эти центры в случае открытия будут работать в течение 10 часов ежедневно.

Планируется создание временных центров вакцинации по примеру Италии и Германии. Такие центры должны быть оснащены необходимым оборудованием для осуществления полного цикла вакцинации – от холодильного оборудования до инструментария для введения вакцин ... Мы планируем развернуть около 50 таких центров,

- заявил глава Минздрава.

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К слову, Владимир Зеленский подписал закон, призванный способствовать обеспечению доступа граждан Украины к качественным вакцинам против COVID-19. В документе сократили сроки регистрации вакцин и упростили процедуру выхода антикоронавирусных препаратов на украинский рынок.



Правительственный план вакцинации украинцев против коронавируса / инфографика 24 канала