Боль в животе часто называют гастритом, который является распространенным состоянием. У большинства людей он не приводит к серьезным осложнениям и быстро улучшается при лечении. Однако бывают случаи, когда гастрит длится годами. Каковы его симптомы, лечение и профилактика – читайте в материале.

Сипмтомы гастрита

Острый гастрит можно диагностировать тогда, когда симптомы проявляются внезапно и интенсивно. Если они возникают постепенно и продолжаются долго – это гастрит хронический. Об этом написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун.

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Какие симптомы характерны для гастрита:

грызущая или жгучая боль в верхней части живота, которая может ухудшиться или улучшиться во время еды,

тошнота,

рвота,

ощущение переполненности верхней части живота во время еды.

Заметим, что гастрит может случиться и без каких-либо неприятных ощущений в желудке. Риск развития гастрита увеличивается с возрастом. У людей пожилого возраста защитная оболочка желудка тоньше, а метаболизм медленный, также они чаще принимают обезболивающие препараты, которые могут вызвать гастрит.



Риск развития гастрита увеличивается с возрастом / Фото: Getty Images

Причины гастрита

Чтобы защититься – соблюдайте обычные правила гигиены. Часто мойте руки с водой и мылом, пользуйтесь индивидуальной посудой и средствами гигиены, употребляйте пищу, которая полностью приготовлена,

– рекомендует Ульяна Супрун.

Следует помнить, что алкоголь может раздражать защитную оболочку желудка. Если гастрит вызван чрезмерным употреблением алкоголя – он скорее всего будет проходить в острой форме.

По словам экс-главы Минздрава, острый гастрит может случиться из-за очень стрессового события. К примеру, тяжелых заболеваний, сильных ожогов, серьезных оперативных вмешательств или тяжелых инфекции.

Менее распространенной причиной гастрита является аутоиммунная реакция. Это может случиться, когда иммунная система человека ошибочно начинает атаковать собственные клетки организма. В случае аутоиммунного гастрита – собственную слизистую оболочку желудка.

"Чаще это случается у людей, у которых есть другие аутоиммунные болезни, в частности диабет 1 типа", – отметила экс-министр.

"Боль в животе или другие признаки нарушения пищеварения не обязательно означают гастрит"

Ульяна Супрун отметила, что каждый хотя бы раз в жизни почувствовал, что такое нарушение пищеварения. Такое случается и обычно проходит довольно быстро, без специфического лечения.

"Однако, если вы испытываете симптомы гастрита в течение недели или дольше – обязательно обратитесь к врачу. Понаблюдайте причину возникновения неприятных симптомов в желудке. Если они случаются после приема обезболивающих, то скажите об этом врачу тоже. Возможно, он рекомендует вам перейти на другое обезболивающее средство, которое не входит в класс нестероидных противовоспалительных препаратов", – добавила экс-глава Минздраве.

Как диагностируют гастрит

Семейный врач может назначить 1 или более из следующих вариантов диагностики:

Тест кала на проверку наличия инфекции или кровотечения из желудка.

Дыхательный тест на заражение H. pylori: он предполагает необходимость выпить жидкость, содержащую радиоактивный углерод. И дыхание в специальный мешочек до и после того, как вы выпили раствор.

Эндоскопия: гибкая трубка помещается через горло в пищевод и желудок для поиска признаков воспаления.

Рентгеноскопия: пациенту дают выпить бариевый раствор, который не пропускает рентгеновские лучи и дает возможность увидеть проблемы в желудке, если они есть.

Как лечат гастрит

Лечение зависит от причины, которая вызывает гастрит. Быстро улучшить состояние при гастрите помогают антациды – препараты, которые нейтрализуют соляную кислоту в желудке. С их помощью можно быстро облегчить боль, однако эффект будет непродолжителен.

"Если ее легко устранить, то слизистая желудка может быстро зажить и неприятные симптомы исчезнут... Если причиной гастрита является инфекция H. pylori, то врач назначит курс антибиотиков вместе с препаратами, которые на длительное время подавляют выделение желудочного сока (ингибиторы протонной помпы)", – пояснила Ульяна Супрун.

Профилактика гастрита