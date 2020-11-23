Галлюциногенные грибы эффективны против мигрени: новое исследование
Только одна доза псилоцибина, который содержится в галлюциногенных грибах, эффективна против мигрени. Об этом свидетельствуют результаты первого в своем роде такого исследования.
Ученые из Йельского университета обнаружили, что единая доза псилоцибина может снизить частоту мигрени на 50% по меньшей мере на две недели. О предварительных результатах исследования сообщает New Atlas.
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Команда ученых из Йельского университета провела первое двойное слепое исследование с контрольной группой влияния умеренных доз псилоцибина на частоту и интенсивность мигрени. В нем приняли участие 10 добровольцев.
Каждый участник исследования прошел 2 курса лечения – один с плацебо, а другой с психоделиком. На протяжении всего эксперимента добровольцы вели дневники головной боли.
По сравнению с плацебо одна доза псилоцибина сокращала частоту мигрени примерно наполовину в течение двух недель, пока шли наблюдения. К тому же во время приступов мигрени за эти 2 недели интенсивность боли и функциональное нарушение снизились примерно на 30%,
– рассказала одна из руководительниц исследования Эммануэль Шиндлер.
Но самым большим открытием стало то, что участники, у которых наблюдали наибольшие изменения в состоянии сознания, демонстрировали наименьшее снижение болевых ощущений.
Это говорит о том, что целесообразно отделять психотропный эффект препарата от терапевтического. Этого можно достичь двумя путями – путем приема микродоз или изучением механизма, который предотвращает мигрени и создания на его основе лекарственных средств.
Что стоит знать о псилоцибине
- Первая волна исследований психоделиков проходила еще в 1960 годах. Это было перспективное направление изучения возможностей ЛСД или грибов в лечении головной боли. Еще тогда ученые обнаружили, что они активируют рецепторы 5-HT2A, тем самым облегчая хроническую мигрень.
- В начале 70-х психоделики признали наркотиками и криминализировали, поэтому такие исследования сразу заморозили. Их начали восстанавливать лишь в начале XXI века.
- В конце 2018 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предоставило псилоцибину статус "прорывной терапии" и одобрило испытания галлюциногенных грибов для лечения депрессии.
- Псилоцибин показал успех как потенциальный метод терапии и лечения депрессии, а также ряда других психических расстройств.
- Во время исследований вещество проявило себя как эффективная терапевтическая помощь пациентам с терминальной стадией рака.
- Летом 2020 года власти Канады предоставили доступ к псилоцибину 4 пациентам с неизлечимой стадией рака. В ноябре правительство страны официально разрешило его употреблять людям, страдающим от депрессии.
- Несмотря на успешность исследований, процесс легализации психоделика как медицинского препарата только начался. Политические и общественные нормы препятствуют проведению исследований, а невозможность получения большой выгоды по продаже природного вещества, которое невозможно запатентовать, лишает ученых финансирования со стороны фармацевтических компаний.
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