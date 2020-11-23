Только одна доза псилоцибина, который содержится в галлюциногенных грибах, эффективна против мигрени. Об этом свидетельствуют результаты первого в своем роде такого исследования.

Ученые из Йельского университета обнаружили, что единая доза псилоцибина может снизить частоту мигрени на 50% по меньшей мере на две недели. О предварительных результатах исследования сообщает New Atlas.

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Команда ученых из Йельского университета провела первое двойное слепое исследование с контрольной группой влияния умеренных доз псилоцибина на частоту и интенсивность мигрени. В нем приняли участие 10 добровольцев.

Каждый участник исследования прошел 2 курса лечения – один с плацебо, а другой с психоделиком. На протяжении всего эксперимента добровольцы вели дневники головной боли.

По сравнению с плацебо одна доза псилоцибина сокращала частоту мигрени примерно наполовину в течение двух недель, пока шли наблюдения. К тому же во время приступов мигрени за эти 2 недели интенсивность боли и функциональное нарушение снизились примерно на 30%,

– рассказала одна из руководительниц исследования Эммануэль Шиндлер.

Но самым большим открытием стало то, что участники, у которых наблюдали наибольшие изменения в состоянии сознания, демонстрировали наименьшее снижение болевых ощущений.

Это говорит о том, что целесообразно отделять психотропный эффект препарата от терапевтического. Этого можно достичь двумя путями – путем приема микродоз или изучением механизма, который предотвращает мигрени и создания на его основе лекарственных средств.

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