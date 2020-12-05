Эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что прибор для очистки и обеззараживания воздуха – рециркулятор (ультрафиолетовая лампа закрытого типа), не поможет в борьбе с COVID-19, а является опасным "фуфломицином".

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера", что эти рециркуляторы могут быть опасными.

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УФ-лампы закрытого типа активно распространяют на украинском рынке. В частности, их покупают многие школы и садики.

Это обычный фуфломицин, который никому не нужен,

– заявил медик.

По его словам, рециркуляторы во время работы производят озон, который относится к первой категории яда.

"И всем этим дети дышат... Мы создаем условия не только в школах и в садиках, при которых идеально заболеть, но еще и травим", – сказал Александрин.

Заметим, что в интернете действительно при поиске рекламируется немало онлайн-магазинов, которые продают рециркулятор. Кроме того, некоторые из них публикуют громкие лозунги: "Останови коронавирус!".

Цена на один рециркулятор может составить от 2 500 до 6 000 гривен.



Скриншот одного из онлайн-магазинов

К слову, японский производитель светового оборудования Ushio Inc. выпустил ультрафиолетовую лампу, которая может убивать коронавирус, не нанося вреда здоровью человека. Это первая в мире лампа такого типа. Ее стоимость около 2 860 долларов. Компания принимает заказы только от медицинских учреждений, но будет обслуживать других клиентов, как только производство будет соответствовать спросу.