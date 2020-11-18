Во Франции могут начать массовую вакцинацию населения против COVID-19 в январе 2021 года. С этой целью заключаются предварительные соглашения с производителями вакцин.

Министр солидарности и здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что для достижения поставленного плана необходимо будет убедиться в том, что закупленные вакцины будут эффективны и безопасны для людей, пишет AFP.

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Мы готовим кампанию вакцинации, чтобы когда вакцина будет утверждена европейскими и национальными органами здравоохранения, мы могли немедленно начать вакцинацию,

– сказал он.

Министр добавил, что страна предварительно закупила 30 миллионов доз американо-немецкой вакцины от компании Pfizer, которая недавно повысила результат эффективности до 95%.

"Нас не будут сдерживать вопросы логистики. Вместе с Европейской комиссией мы позаботились о постепенном обеспечении поставок во все европейские страны", – добавил Веран.

Проблемы вакцинации во Франции В правительстве страны обеспокоены тем, что миллионы французов могут отказаться от вакцинации против нового коронавируса даже при такой эффективности. По данным опроса общественного мнения, лишь 59% французов готовы к вакцинации против COVID-19 по сравнению с 74% людей во всем мире.