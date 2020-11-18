Франция планирует начать массовую вакцинацию против COVID-19 через 2 месяца
Во Франции могут начать массовую вакцинацию населения против COVID-19 в январе 2021 года. С этой целью заключаются предварительные соглашения с производителями вакцин.
Министр солидарности и здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что для достижения поставленного плана необходимо будет убедиться в том, что закупленные вакцины будут эффективны и безопасны для людей, пишет AFP.
Также на тему: В США одобрили первый тест на COVID-19, который можно сделать дома самостоятельно
Мы готовим кампанию вакцинации, чтобы когда вакцина будет утверждена европейскими и национальными органами здравоохранения, мы могли немедленно начать вакцинацию,
– сказал он.
Министр добавил, что страна предварительно закупила 30 миллионов доз американо-немецкой вакцины от компании Pfizer, которая недавно повысила результат эффективности до 95%.
"Нас не будут сдерживать вопросы логистики. Вместе с Европейской комиссией мы позаботились о постепенном обеспечении поставок во все европейские страны", – добавил Веран.
Поделиться новостью