Во Франции официально призвали отказаться от теста VivaDiag Rapid Test, который выявляет антитела к COVID-19. Тест, который показывал ложные результаты, реализуют и в Украине.

Тест показал ложно-положительные результаты

При применении теста, купленного в нескольких аптеках Франции, были показаны ложноположительные результаты. Об этом сообщил "Укринформ" со ссылкой на Национальное агентство лекарственных средств и продукции в сфере здравоохранения.

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Проведенное расследование подтвердило, что действие и безопасность этих тестов не гарантированы,

– отметили в Нацагентстве.

Регулятор призвал сети аптек не предлагать этот тест, а также не реализовывать имеющиеся партии. Что дальше делать с VivaDiag Rapid Test – решат позже.

Обратите внимание! Экспресс-тест VivaDiag Rapid Test SARS-CoV-2 предлагают и в украинских аптечных сетях. Его стоимость колеблется от 220 до 450 гривен.