Во Франции забраковали экспресс-тест на коронавирус: его продают и в Украине
Во Франции официально призвали отказаться от теста VivaDiag Rapid Test, который выявляет антитела к COVID-19. Тест, который показывал ложные результаты, реализуют и в Украине.
Тест показал ложно-положительные результаты
При применении теста, купленного в нескольких аптеках Франции, были показаны ложноположительные результаты. Об этом сообщил "Укринформ" со ссылкой на Национальное агентство лекарственных средств и продукции в сфере здравоохранения.
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Проведенное расследование подтвердило, что действие и безопасность этих тестов не гарантированы,
– отметили в Нацагентстве.
Регулятор призвал сети аптек не предлагать этот тест, а также не реализовывать имеющиеся партии. Что дальше делать с VivaDiag Rapid Test – решат позже.
Какова ситуация с коронавирусом во Франции?
По состоянию на 15 декабря в стране выявили почти 2 миллиона 434 тысяч случаев болезни. Из них более 58 тысяч – летальные. Выздоровели – более чем 183 тысяч больных.
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