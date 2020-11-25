Во Франции ослабляют карантин из-за COVID-19: подробности
Во Франции начали поэтапное смягчение карантинных ограничений, заявил президент Эммануэль Макрон. Первый этап начнется уже с 28 ноября.
План ослабления карантинных ограничений состоит из трех этапов. Об этом сообщает издание The Guardian.
Читайте также Около 34 тысяч медиков уволились с начала пандемии в Украине
Переход к каждому этапу будет зависеть от заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Заметим, что по состоянию на 25 ноября граждане могут отойти только от дома на один километр и не более чем на один час.
Этапы ослабления карантина во Франции
Первый этап начнется 28 ноября:
- Люди смогут заниматься спортом на улице до трех часов в день и в пределах 20 километров от своего дома,
- Откроются магазины, которые продают товары не первой необходимости (одежда, игрушки),
- Восстанавливаются религиозные службы (при условии, что присутствуют не более 30 человек).
Второй этап, вероятно, может начаться с 15 декабря
- Власти Франции надеются, что количество новых случаев ежедневно будет уменьшаться на 5 тысяч.
- Откроются кинотеатры и театры (еще будет действовать комендантский час с 21:00 до 7:00).
Третий этап – с 20 января
- Третий этап состоится, если количество заражений будет менее 5 тысяч в день.
- Откроются рестораны и тренажерные залы.
- Возобновится обучение в школах и университетах.
Коронавирус во Франции: что известно
По состоянию на 25 ноября во Франции подтвердили 2 206 126 случаев заражения с начала пандемии. 50 324 человека, к сожалению, умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. 160 тысяч человек выздоровели.
Поделиться новостью