Во Франции начали поэтапное смягчение карантинных ограничений, заявил президент Эммануэль Макрон. Первый этап начнется уже с 28 ноября.

План ослабления карантинных ограничений состоит из трех этапов. Об этом сообщает издание The Guardian.

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Переход к каждому этапу будет зависеть от заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Заметим, что по состоянию на 25 ноября граждане могут отойти только от дома на один километр и не более чем на один час.

Этапы ослабления карантина во Франции

Первый этап начнется 28 ноября:

Люди смогут заниматься спортом на улице до трех часов в день и в пределах 20 километров от своего дома,

Откроются магазины, которые продают товары не первой необходимости (одежда, игрушки),

Восстанавливаются религиозные службы (при условии, что присутствуют не более 30 человек).

Второй этап, вероятно, может начаться с 15 декабря

Власти Франции надеются, что количество новых случаев ежедневно будет уменьшаться на 5 тысяч.

Откроются кинотеатры и театры (еще будет действовать комендантский час с 21:00 до 7:00).

Третий этап – с 20 января

Третий этап состоится, если количество заражений будет менее 5 тысяч в день.

Откроются рестораны и тренажерные залы.

Возобновится обучение в школах и университетах.

Коронавирус во Франции: что известно

По состоянию на 25 ноября во Франции подтвердили 2 206 126 случаев заражения с начала пандемии. 50 324 человека, к сожалению, умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. 160 тысяч человек выздоровели.