Французам, которые отказываются проходить тест на коронавирус или вакцинироваться, могут ограничить доступ к общественному транспорту. Соответствующий законопроект будет представлен на рассмотрение парламента Франции. Его уже поддержало правительство Жана Кастека.

Предложенный законопроект предоставит Франции правовую базу для борьбы с пандемией коронавируса и будущими кризисами общественного здоровья. Об этом сообщает Newsweek. Читайте также Как Макрон переносит COVID-19: детали из Елисейского дворца Что предусматривает законопроект Чтобы люди получили доступ к транспорту и общественным местам, у них могут потребовать отрицательный тест на коронавирус, или доказательство "профилактического лечения, включая введение вакцины". Интересно, что президент Макрон, который сейчас болеет коронавирусом, в ноябре заявлял о необязательности вакцинации от COVID-19. Документ вызвал волну возмущения Оппозиционные политические лидеры Франции считают законопроект слишком суровым.

Лидер ультраправой партии Марин Ле Пен назвала его "тоталитарным" и сказала, что этот закон не ставит целью сделать вакцинацию обязательной. Но он будет препятствовать социальной жизни французов.

Представитель этой же партии Себастьян Чену заявил, что французское правительство планирует "диктатуру здравоохранения".

Сенатор от департамента Орн Натали Гуле назвала законопроект "нападением на общественные свободы".

Другие заявляют, что законопроект предоставляет правительству широкие полномочия по созданию системы "шантажа вакцинами". Обратите внимание! Франция занимает 5 место по количеству случаев коронавируса в мире. По состоянию на 22 декабря страна сообщила о 2,51 миллиона случаев заболевания и 61 978 смертях.