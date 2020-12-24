Без вакцинации – в транспорт нельзя: какие ограничения ждут французов из-за коронавируса
Французам, которые отказываются проходить тест на коронавирус или вакцинироваться, могут ограничить доступ к общественному транспорту. Соответствующий законопроект будет представлен на рассмотрение парламента Франции. Его уже поддержало правительство Жана Кастека.
Предложенный законопроект предоставит Франции правовую базу для борьбы с пандемией коронавируса и будущими кризисами общественного здоровья. Об этом сообщает Newsweek.
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Что предусматривает законопроект
Чтобы люди получили доступ к транспорту и общественным местам, у них могут потребовать отрицательный тест на коронавирус, или доказательство "профилактического лечения, включая введение вакцины".
Документ вызвал волну возмущения
- Оппозиционные политические лидеры Франции считают законопроект слишком суровым.
- Лидер ультраправой партии Марин Ле Пен назвала его "тоталитарным" и сказала, что этот закон не ставит целью сделать вакцинацию обязательной. Но он будет препятствовать социальной жизни французов.
- Представитель этой же партии Себастьян Чену заявил, что французское правительство планирует "диктатуру здравоохранения".
- Сенатор от департамента Орн Натали Гуле назвала законопроект "нападением на общественные свободы".
- Другие заявляют, что законопроект предоставляет правительству широкие полномочия по созданию системы "шантажа вакцинами".
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