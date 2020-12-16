Ученые провели анализ и установили, что наибольшие риски заразиться коронавирусом в узких коридорах, поскольку больные могут оставлять за собой многометровый шлейф вирусных частиц.

Каким образом коридоры повышают риски инфицирования

Вычислительное моделирование китайских ученых показало, что иногда микрокапли из дыхательных путей зараженных зависают примерно в метре от пола, что особенно опасно для детей.

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Факторы, которые усугубляют риски

На структуру воздушного потока и распространение вирусов влияют следующие объекты:

стеклянные перегородки;

окна;

кондиционеры;

туалеты.

Предварительное моделирование обычно предполагало наличие большого открытого внутреннего пространства, но не учитывало роли наличия соседних стен, которые могут быть в узком коридоре.

Если человек, идущий по коридору, кашляет – из его дыхания выделяются капли, которые движутся вокруг его тела и позади него, образуя след. Эксперимент показал рециркуляцию длинного следа, который может оставлять за собой инфицированный.

Режимы темпов распространения вируса

В одном из режимов капли частиц вируса распространяется далеко позади человека-носителя, создавая такое себе "облако" из капель с вирусом.

В другом режиме облако "прикрепляется" к спине человека и тянется за ним, когда он движется в пространстве.

В отделенном режиме концентрация капель намного выше, чем в присоединенном, через 5 секунд после кашля.

Это является серьезной проблемой для определения безопасной социальной дистанции в таких местах, как очень узкий коридор, где человек может вдохнуть вирусные капли, даже если пациент находится далеко впереди него,

- отметили исследователи.

Особенно это опасно для детей, поскольку в обоих режимах облако капель держится на расстоянии над землей, которое составляет примерно половину роста инфицированного человека, иными словами, на уровне рта у детей.