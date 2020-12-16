Филиппины ввели новое правило, которое заставляет всех людей в стране носить не только маску, но и защитные щитки, которые закрывают все лицо.

Также в стране будет продолжать действовать обязательный масочный режим в общественных местах. Об этом сообщает Independent.

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До того защитные щитки люди носили только в торговых центрах и других закрытых общественных помещениях.

Таким образом власти стремятся предотвратить всплеск новых случаев заражения COVID-19 в условиях праздников.

Заметим, что пластиковые щитки не способны уберечь человека от заражения COVID-19. Особенно, если инфицированный человек, который находится вблизи, чихает без маски.

Как говорится в системе мониторинга распространения коронавируса, созданной СНБО Украины, на Филиппинах с начала пандемии заболели 451 839 человек. Выздоровели – 418 тысяч человек. К сожалению, от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 8 812 пациентов.



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