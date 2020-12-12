Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев не покупать фиктивные справки о сделанном ПЦР-тесте. Он пригрозил людям и лабораториям, которые занимаются выдачей таких "справок", уголовной ответственностью.

Об этом Степанов сообщил во время традиционного брифинга Минздрава, отвечая на вопрос, как будет действовать ведомство в случае установления фактов выдачи отдельными лабораториями фиктивных справок по отрицательному тесту ПЦР, информирует 24 канал.

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"Фиктивная справка по ПЦР-тесту – это уголовное преступление. Если мы узнаем, что какая-то лаборатория выдает такие фиктивные справки, то сразу будем обращаться в правоохранительные органы. Будут проводиться проверки лицензионных условий работы этой лаборатории", – отметил Степанов.

Он призвал всех, кому станет известна информация о выдаче таких справок, обращаться в Минздрав и в полицию.

Кроме того, Степанов обратился к украинцам, которые размышляют над приобретение фиктивной справки об отрицательном ПЦР-тесте, чтобы попасть за границу.

Когда вы покупаете такую справку, вы платите за нее средства, и мне кажется, что лучше все же сделать тест и четко осознавать, что вы не болеете. Кроме того, если вы возьмете такую справку и поедете за границу, и там окажется, что она фиктивная, это может просто создать вам большие проблемы. Потому что там, в отличие от нас, власть достаточно строго относится к исполнению законов,

– подытожил Степанов.



Как подготовиться к ПЦР-тестированию / инфографика 24 канала