В феврале в Украине ожидают пик заболеваемости COVID-19. Для того, чтобы предотвратить это, в правительстве решили ввести жесткие карантинные ограничения с 8 по 24 января. Их назвали "зимними каникулами ради безопасности".

Локдаун в январе может предостеречь украинцев от более жестких ограничительных мер в феврале. Об этом глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил в эфире 24 канала.

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Как отметил Рубан, локдаун внедрили в соответствии с эпидемиологическими обследованиями, которые исследуют почти 10 лет.

Коронавирусная инфекция – это острая респираторная вирусная инфекция, которая полностью коррелируется с гриппом и ОРВИ,

– объяснил Рубан.

В Украине естественно ежегодно наблюдается 3 этапа заболеваемости:

в декабре – уменьшение количества больных,

первые 2 недели января – минимальные показатели заболеваемости;

последние недели января и февраль – стремительный рост заболеваемости и пик.

"Благодаря локдауну в январе мы сможем снизить волну заболеваемости в феврале и уменьшить нагрузку на медицинскую отрасль", – подытожил Рубан.

Он добавил, что Киев является лидером по соблюдению эпидемических мероприятий, а потому "городом можно гордиться". По словам Рубана, 90% киевлян придерживаются карантинных ограничений и ходят в масках.