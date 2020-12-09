В феврале будет пик заболеваемости COVID-19, – Рубан
В феврале в Украине ожидают пик заболеваемости COVID-19. Для того, чтобы предотвратить это, в правительстве решили ввести жесткие карантинные ограничения с 8 по 24 января. Их назвали "зимними каникулами ради безопасности".
Локдаун в январе может предостеречь украинцев от более жестких ограничительных мер в феврале. Об этом глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил в эфире 24 канала.
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Как отметил Рубан, локдаун внедрили в соответствии с эпидемиологическими обследованиями, которые исследуют почти 10 лет.
Коронавирусная инфекция – это острая респираторная вирусная инфекция, которая полностью коррелируется с гриппом и ОРВИ,
– объяснил Рубан.
В Украине естественно ежегодно наблюдается 3 этапа заболеваемости:
- в декабре – уменьшение количества больных,
- первые 2 недели января – минимальные показатели заболеваемости;
- последние недели января и февраль – стремительный рост заболеваемости и пик.
"Благодаря локдауну в январе мы сможем снизить волну заболеваемости в феврале и уменьшить нагрузку на медицинскую отрасль", – подытожил Рубан.
Он добавил, что Киев является лидером по соблюдению эпидемических мероприятий, а потому "городом можно гордиться". По словам Рубана, 90% киевлян придерживаются карантинных ограничений и ходят в масках.
Что такое локдаун?Локдауном называют жесткую форму карантина. Согласно ему, ограничивается свободное передвижение как в стране, так и за ее пределами. Стоит отметить, что при локдауне нормально функционируют только те организации, которые необходимы для жизни людей – первоочередные.
Источник: 24 канал
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