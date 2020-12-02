Клиническая больница "Феофания" может принимать пациентов с коронавирусом, как бесплатно, так и на платной основе. Один койкодень в медучреждении стоит 7 тысяч 800 гривен.

Бесплатно лечат, если есть бюджетные назначения

Согласно указу президента от 14 января 2020 года, бесплатно в "Феофании" может лечиться каждый, если есть показания к госпитализации. Об этом сообщили Hromadske в ответ на официальный запрос.

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Если есть бюджетные назначения, то человека госпитализируют бесплатно, перед этим пациента осматривают врачи учреждения.

Стоимость одного койкодня – 7 тысяч 800 гривен

Можно попасть в "Феофанию" и оплатив лечение, стоимость одного койкодня – 7800 гривен. Для больных COVID-19 специально перепрофилировали третий корпус. Там сейчас 42 кровати. Это количество можно увеличить до 92 – 95 мест, однако для этого необходимо решить проблему с обеспечением кислородом и найти дополнительный персонал.

Что известно о лечении Зеленского и Ермака

Именно в "Феофании" от коронавируса лечились президент Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Они находились в палатах со спецоборудованием, которое позволяло работать дистанционно.

Главный врач "Феофании" Игорь Семенов отметил, что на лечение главы государства тратили столько же денег, сколько и на обычных пациентов. В среднем – это 7 тысяч 800 гривен, однако эта сумма могла меняться.

Обратите внимание! В "Феофании" по состоянию на 1 декабря вылечили 162 больных коронавирусом.