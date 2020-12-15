В США фармкомпания перепутала антидепрессанты и виагру — ошибка произошла при упаковке препаратов. Производитель заявил об отзыве партий лекарств. Речь идет о генерик для эректильной дисфункции силденафил и антидепрессант — тразодон.

Об ошибке и решении отозвать партию лекарств компания AvKARE сообщила на своем сайте. Позже это подтвердили в Управлении по продовольствию и медикаментам США (FDA).

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Препараты имеют серьезные побочные эффекты

FDA пишет, что ошибочное употребление силденафила грозит людям с хроническими проблемами со здоровьем, в частности людям, которые страдают от проблем с давлением. Атразодон может вызвать сонливость, головокружение, запоры и помутнение зрения.

Фармкомпания AvKare выпускает силденафил и тразодон в упаковке по 100 и 1 000 таблеток соответственно. Оба препарата визуально не отличаются – это таблетки белого цвета. Этикетки у препаратов тоже весьма схожи.



Фото fda.gov

Пока не было сообщений о, нанесенном употреблением неправильных лекарств, вреде. Впрочем потребители, которые приобрели не тот препарат, могут обратиться на "горячую линию" фармкомпании, чтобы вернуть его.