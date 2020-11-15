Еврокомиссия планирует создать независимое от ВОЗ ведомство для борьбы с эпидемиями, которое сможет на уровне ЕС объявлять чрезвычайную ситуацию и обеспечивать страны-члены вакцинами и медикаментами.

Как сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, страны Евросоюза должны скоординировать свои действия для борьбы с масштабными кризисами. Об этом пишет издание Deutsche Welle.

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Мы все наблюдали последствия несогласованных мер, принятых (странами ЕС) на национальном уровне в первые недели и месяцы пандемии. В частности, отсутствие подготовки, нехватка медицинского оборудования и ограниченные возможности тестирования,

– заявила она.

Поэтому Еврокомиссия хочет создать Европейский союз здравоохранения, который будет отслеживать развитие инфекционных заболеваний и в случае необходимости сможет объявить чрезвычайную ситуацию на уровне ЕС.

"Речь идет о независимости от Всемирной организации здравоохранения", – добавила Кириакидес.

К слову, днями ранее Европейская комиссия в среду подписала контракт с компаниями Pfizer и BioNTec на закупку вакцины от коронавируса, которая показала успешные результаты клинических испытаний.

"После перспективного объявления BioNTech и Pfizer относительно эффективности вакцины, я очень рада объявить о сегодняшнем соглашении с компаниями BioNTech и Pfizer о закупке вакцины", – сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.