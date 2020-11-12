В Германии зафиксировали заражение хантавирусом человека, девушка заразился от крысы. Это первый случай заболевания в Европе.

Группа исследователей клиники Charite подтвердила первый в Германии случай передачи вируса человеку хантавируса, известного как "вирус Сеула".

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Как инфицировалась девушка

Пациентку госпитализировали с острой почечной недостаточностью. Впоследствии серологическое исследование показало хантавирусную инфекцию, которую переносят крысы. Ученые применили молекулярную диагностику и выяснили, что это вирус Сеула.

Вероятно, девушка инфицировалась от своего домашнего любимца – крысы. Ученые предполагают, что крыса с вирусом была завезена в Германию из-за границы. Известно, что сам хантавирус происходит из Азии, а в Европу, возможно, был завезен дикими крысами.

Ранее заражение хантавирусом было возможным только от мышей, но теперь нужно рассматривать вероятность инфицирования от диких и домашних крыс. Это также означает, что вирус может быть развезен в любую точку мира.

Хантавирус – что это? Хантавирус – это респираторное заболевание, которое осложняется атипичной пневмонией. Ранние симптомы включают усталость, повышение температуры и мышечные боли, но такие симптомы являются достаточно универсальными.

Что известно о заражении хантавирусом

24 марта о смерти мужчины от хантавируса сообщил Китай. Это не новая инфекция, ее исследовали еще 70 лет назад.

Хантавирус редко передается от человека к человеку, чаще всего переносится грызунами.

Инкубационный период от 1 до 4 недель.

Лечение от хантавируса еще не изобрели, терапия направлена на облегчение симптомов.

Смотрите видео: что такое хантавирус