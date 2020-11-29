Несколько рефрижераторов привезли коробки с вакциной к грузовому терминалу в международном аэропорту Брюсселя. В Бельгии готовы принимать первые партии вакцин от COVID-19 из США и от европейских производителей.

Для этого терминал оборудовали специальными морозильными установками. О том, как Европа готовится принимать вакцину, читайте в материале журналистов 24 канала.

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Как в Европе готовятся принимать вакцину

Кроме того, подготовили сухой лед. Поэтому смогут перевозить наиболее капризные к условиям хранения препараты. Например, вакцину от Pfizer, при минус 80 градусах.

Мы подготовились, сделали все необходимое, все протестировали. Состав готов. Поэтому мы ждем,

– отметил гендиректор компании Swissport Cargo Services Коэн Гувелоозе.

Бельгия – хаб для целой Европы

Бельгия заявила, что готова стать хабом (узел сети – 24 канал) для целой Европы. Ведь и в самой стране, и в соседних Франции и Германии – есть возможность изготавливать препараты для прививки от коронавируса.



Европа готова принимать вакцину / Фото Getty Images

Распределение первых вакцин во Франции

Там тоже начали готовиться распределять первые партии вакцин. В аэропорту имени Шарля де Голля под Парижем под это освободили целый грузовой терминал, а компания Air France уже выделила часть своего флота для перевозки вакцин – не только по Европе, но и всему миру.

У нас большой флот: есть 2 больших грузовых самолета и еще 99 дальнемагистральных самолетов. Их мы можем использовать для транспортировки вакцины. Один грузовой самолет может перевозить до 1 миллиона доз – это большое количество,

– подчеркнул директор грузовых авиаперевозок аэропорта "Шарль-де-Голль" Грегуар Сулия.

Соглашения с производителями вакцин

Европейский Союз заключил соглашения с тремя производителями вакцин от коронавируса:

двумя американскими Pfizer и Moderna;

британской AstraZeneca.

Брюссель готов закупить до 800 миллионов доз. Это вдвое больше, чем население ЕС. Остальные вакцины планируют отправить в более бедные государства и развивающиеся страны. В перечне есть и Украина. В Брюсселе надеются получить заказанные вакцины уже в скором времени и сразу начать прививку.

Отметим! Американская авиакомпания United Airlines начала доставку вакцины против коронавируса COVID-19 производства Pfizer на склады в США и Европе. Больше об этом читайте здесь.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, первые граждане ЕС получат вакцину до конца декабря. Она отметила, что получение вакцины – это важно, но не менее важен и процесс вакцинации.



Урсула фон дер Ляйен / Фото Getty Images

"Страны-члены ЕС должны начать подготовку уже сейчас. Речь идет о миллионах шприцев, о подготовке специальных рефрижераторов для транспортировки и хранения вакцины, об организации центров вакцинации, подготовке соответствующего персонала", – добавила Ляйен.

Что нужно для преодоления пандемии

Эти вопросы будут решать европейские правительства (отдельно каждое для своей страны) с учетом всех локальных особенностей. Но не только эти проблемы предстоит уладить европейским чиновникам.

Чтобы преодолеть коронавирус – нужно вакцинировать от 60 до 70% населения. Впрочем, по данным опросов, половина граждан ЕС скептически относятся к вакцинации. Ведь все разработчики не завершили последнюю – третью фазу испытания вакцины. Следовательно, люди просто не уверены в безопасности, эффективности и надежности этих препаратов. А еще производственные мощности разработчиков вакцины позволяют изготовить до конца года не более 700 миллионов доз.

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И на них, кроме ЕС, есть уже покупатели и в США, и в Австралии, и в Великобритании. Итак, в Брюсселе прогнозируют, что основная фаза вакцинации будет проходить в 2021 году. А до конца этого – планируют иммунизировать уязвимые группы: медработников и жителей домов престарелых.

Как Европа готовится принимать вакцину: смотрите видео