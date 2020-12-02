Еврокомиссия представила стратегию борьбы с COVID-19 в зимний период
Европейская комиссия представила стратегию борьбы с распространением коронавируса для членов Евросоюза в зимний период. Людям рекомендуют быть осторожными, пока не начнется внедрение безопасных и эффективных вакцин.
Еврокомиссия 2 декабря приняла стратегию устойчивого управления пандемией в предстоящие зимние месяцы.
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Там отмечают, что зимой может возрасти риск передачи вируса из-за особых обстоятельств, в частности, собрания в закрытых помещениях.
Стратегия рекомендует сохранять бдительность и осторожность на протяжении всего зимнего периода и до 2021 года, когда начнется внедрение безопасных и эффективных вакцин,
– говорится в заявлении.
После этого Еврокомиссия предоставит дальнейшие указания относительно постепенной и скоординированной отмены ограничительных мер.
Стратегия рекомендует меры для поддержания пандемии под контролем до тех пор, пока вакцины не станут общедоступными.
Каких ограничений советует придерживаться Еврокомиссия
- физическое дистанцирование;
- ограничение социальных контактов;
- тестирование и отслеживание контактов;
- безопасные поездки;
- поддержка психического здоровья населения в связи с пандемической усталостью;
- национальные стратегии вакцинации.
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