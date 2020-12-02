Европейская комиссия представила стратегию борьбы с распространением коронавируса для членов Евросоюза в зимний период. Людям рекомендуют быть осторожными, пока не начнется внедрение безопасных и эффективных вакцин.

Еврокомиссия 2 декабря приняла стратегию устойчивого управления пандемией в предстоящие зимние месяцы.

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Там отмечают, что зимой может возрасти риск передачи вируса из-за особых обстоятельств, в частности, собрания в закрытых помещениях.

Стратегия рекомендует сохранять бдительность и осторожность на протяжении всего зимнего периода и до 2021 года, когда начнется внедрение безопасных и эффективных вакцин,

– говорится в заявлении.

После этого Еврокомиссия предоставит дальнейшие указания относительно постепенной и скоординированной отмены ограничительных мер.

Стратегия рекомендует меры для поддержания пандемии под контролем до тех пор, пока вакцины не станут общедоступными.

Каких ограничений советует придерживаться Еврокомиссия

физическое дистанцирование;

ограничение социальных контактов;

тестирование и отслеживание контактов;

безопасные поездки;

поддержка психического здоровья населения в связи с пандемической усталостью;

национальные стратегии вакцинации.

Обратите внимание! С начала пандемии коронавируса подтвердили у 64,5 миллиона человек по всему миру. К сожалению, умерли уже примерно 1,5 миллиона человек. В европейских странах ситуация остается довольно сложной. Больше о COVID-19 в мире читайте по ссылке.