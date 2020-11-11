Европейская комиссия в среду подписала контракт с компаниями Pfizer и BioNTec на закупку вакцины от коронавируса, которая показала успешные результаты клинических испытаний.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет ЕП. Контракт предусматривает первичную закупку 200 миллионов доз вакцины с возможностью дополнительной покупки еще 100 миллионов доз.

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После перспективного объявления BioNTech и Pfizer об эффективности вакцины, я очень рада объявить о сегодняшней сделке с компаниями BioNTech и Pfizer о закупке вакцины,

– заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

К слову, Еврокомиссия уже подписала аналогичные контракты с AstraZeneca, Sanofi-GSK и Janssen Pharmaceutica NV, а также завершила предварительные переговоры с CureVac и Moderna.

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