Еврокомиссия подписала контракт на покупку миллионов доз вакцины Pfizer
Европейская комиссия в среду подписала контракт с компаниями Pfizer и BioNTec на закупку вакцины от коронавируса, которая показала успешные результаты клинических испытаний.
Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет ЕП. Контракт предусматривает первичную закупку 200 миллионов доз вакцины с возможностью дополнительной покупки еще 100 миллионов доз.
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После перспективного объявления BioNTech и Pfizer об эффективности вакцины, я очень рада объявить о сегодняшней сделке с компаниями BioNTech и Pfizer о закупке вакцины,
– заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
К слову, Еврокомиссия уже подписала аналогичные контракты с AstraZeneca, Sanofi-GSK и Janssen Pharmaceutica NV, а также завершила предварительные переговоры с CureVac и Moderna.
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Что известно о Pfizer и BioNTech
- Pfizer и BioNTech – разработали вакцину-кандидата против коронавируса.
- 9 ноября они заявили об эффективности вакцины в 90% случаев по предварительным результатам исследований.
- Компании уже заключили контракты с США, Британией, Канадой и Японией.
- Pfizer также первыми получили разрешение на тестирование вакцины на детях до 12 лет.
- Это первая РНК вакцина. РНК предполагает, что в ней содержится не убитый вирус, с которым будет работать иммунитет. В вакцине содержатся участок одного из генов коронавируса!
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