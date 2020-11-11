Если ничего не делать, то 10 декабря мест не будет даже в коридорах, – Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что если не усилить реагирование страны на коронавирусную инфекцию, то уже 10 декабря мест для больных не хватает даже в коридорах медицинских учреждений.
Денис Шмыгаль считает, что если Украина не усилит карантин и не введет хотя бы карантин выходного дня, то уже в начале декабря украинские больницы будут переполнены и не смогут оказывать помощь больным COVID-19. Об этом он заявил во время заседания правительства, сообщает 24 канал.
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Кабмин ввел карантин выходного дня и вернул общенациональный карантин
Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Украине, Кабмин отменил разделение страны на карантинные зоны и вернул общенациональный карантин.
Кроме этого, с субботы 14 ноября в Украине начнет действовать "карантин выходного дня". Так, с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут усиливаться карантинные требования. Нововведение будет действовать три недели – до полуночи 30 ноября.
В будние дни по всей стране будут действовать ограничения, характерные для "оранжевой зоны" карантина.
Ограничения будут действовать в выходные дни:
- Запрещается деятельность заведений питания, а также торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров и средств размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции);
- Работать будут только аптеки, отдельные супермаркеты, АЗС и финучреждения для населения;
- Определили приоритетные часа для обслуживания пенсионеров – с 10:00 до 12:00.
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