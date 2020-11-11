Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что если не усилить реагирование страны на коронавирусную инфекцию, то уже 10 декабря мест для больных не хватает даже в коридорах медицинских учреждений.

Денис Шмыгаль считает, что если Украина не усилит карантин и не введет хотя бы карантин выходного дня, то уже в начале декабря украинские больницы будут переполнены и не смогут оказывать помощь больным COVID-19. Об этом он заявил во время заседания правительства, сообщает 24 канал.

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Денис Шмыгаль “ У нас же задача не остановить присутствие людей в развлекательных заведениях и заведениях питания. У нас задача - уменьшить потоки людей в метро, в маршрутных такси, на транспорте, уменьшить социальные контакты людей в выходные дни для того, чтобы остановить рост болезни в Украине. Потому что если ничего не предпринять, уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принимать ни одного человека, мест в больницах не будет даже в коридорах”.

Кабмин ввел карантин выходного дня и вернул общенациональный карантин

Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Украине, Кабмин отменил разделение страны на карантинные зоны и вернул общенациональный карантин.

Кроме этого, с субботы 14 ноября в Украине начнет действовать "карантин выходного дня". Так, с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут усиливаться карантинные требования. Нововведение будет действовать три недели – до полуночи 30 ноября.

В будние дни по всей стране будут действовать ограничения, характерные для "оранжевой зоны" карантина.

Ограничения будут действовать в выходные дни: