Новая и отличная от других мутация коронавируса циркулирует в Нигерии. Об этом свидетельствуют данные панафриканской организации здравоохранения Africa CDC.

Глава Африканского ЦКЗ (центра контроля заболеваний) Джон Нкенгасонг заявил, что в Нигерии обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом рассказали в издании Blick .

Обратите внимание Новая мутация COVID-19 меняется с каждой передачей

Что известно о новом штамме коронавируса из Нигерии

Известно о нем пока немного:

Развился нигерийский штамм отдельно от мутаций, обнаруженных в Южной Африке и Великобритании.

Мутации N501Y, ответственной за быстрое распространение, этот штамм не имеет (в отличие от штамма из Британии).

Нашли вирус в образцах пациентов, взятых в августе и октябре.

Исследования нигерийского разновидности коронавируса продолжаются.

Важно! Рассказывая о новом штамме коронавируса, Нкенгасонг подчеркнул, что мутации в вирусах такого рода не являются чем-то удивительным или редким. Новые вариации будут появляться еще и еще, и пугаться не стоит.

Кратко о новых мутациях коронавируса , обнаруженных в декабре 2020

По состоянию на конец 2020 ученые уже обнаружили несколько видов коронавируса с генетическими мутациями.

К примеру, новость о новом штамме, обнаруженный в Британии, всколыхнула мир: ведь у этого вируса на 70% выше заразность. В итоге уже более 40 стран прекратили авиасообщение с Объединенным Королевством.



Что следует знать о британской мутации коронавируса / Инфографика 24 канала

Также в Южной Африке обнаружили новый вид коронавируса. Он уже вызвал 2 волну заражений и заболеваний COVID-19 в стране.