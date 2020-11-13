В еще одной стране зафиксировали заражение COVID-19 среди норок
Случаи заражения коронавирусом норок обнаружили в еще одной стране – Греции. Мутацию COVID-19 у животных подтвердили на двух пушных фермах на севере.
Греческие власти сообщили о вспышке коронавируса у норок на двух фермах. Об этом пишет издание Times of India.
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В источнике сообщили, что штамм вируса, обнаруженный у норок, не мутировал по сравнению со штаммом у людей.
Также коронавирус обнаружили на одной из ферм в северном районе Козани. Скоро на этой ферме должен начаться забой 2500 норок.
Распространение COVID-19 среди норок: что известно
- 4 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что "все норки в Дании должны быть убиты".
- Фредериксен сообщила, что от этих животных якобы распространяется мутировавший коронавирус, которым на севере страны заразились уже 12 человек. По ее словам, мутировавшая вариация SARS-CoV-2 снижает способность к образованию антител.
- Из-за нового штамма инфекции правительство Дании усилило карантин в 7 северных муниципалитетах.
- Полиция Дании подсчитала, что придется уничтожить от 15 до 17 миллионов животных. Однако, этого пока не сделают, ведь для убийства животных нет законных оснований.
- В ВОЗ раскритиковали решение Дании массово уничтожать норок из-за COVID-19 и заявили, что оно поспешное. Ведь коронавирус мутирует постоянно, и пока нет никаких подтверждений, что его новая версия опасна. В организации подчеркнули, что изучают всю информацию.
- Сейчас в Дании зафиксировали 214 случаев передачи коронавируса от норок к человеку. Зато не сообщалось о том, каким штаммом заразились люди.
- Кроме Дании, инфицированных норок нашли еще в 6 странах, в частности в Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.
- Украина также провела проверки на своих фермах, но не обнаружила вспышек болезни.
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