Случаи заражения коронавирусом норок обнаружили в еще одной стране – Греции. Мутацию COVID-19 у животных подтвердили на двух пушных фермах на севере.

Греческие власти сообщили о вспышке коронавируса у норок на двух фермах. Об этом пишет издание Times of India.

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В источнике сообщили, что штамм вируса, обнаруженный у норок, не мутировал по сравнению со штаммом у людей.

Также коронавирус обнаружили на одной из ферм в северном районе Козани. Скоро на этой ферме должен начаться забой 2500 норок.

Распространение COVID-19 среди норок: что известно