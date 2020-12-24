В Великобритании обнаружили еще один, возможно, более заразный штамм коронавируса. Мутацию, вероятно, завезли из Южной Африки.

Новая мутация может быть более заразной

Ученые обнаружили два случая нового варианта коронавируса, который может быть более заразным, чем другой новый вариант, который в настоящее время быстро распространяется по Англии. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, пишет Scince Alert.

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Оба случая инфекции выявили у контактных людей, которые недавно вернулись из Южной Африки.

Этот новый вариант вызывает серьезное беспокойство, потому что он еще больше передается и, похоже, мутировал сильнее, чем новый вариант, обнаружен в Великобритании,

– добавил Хэнкок.

Напомним, что для вирусов характерно мутировать, и варианты не обязательно представляют большую опасность или смертельность. Ранее эксперты сообщали, что мутации в первом варианте вряд ли повлияют на эффективность вакцин против COVID-19.

Великобритания уже ввела немедленные ограничения на поездки из Южной Африки.

Хэнкок также сообщил, что еще миллионы людей в Англии будут под более строгими мерами изоляции.

Мутация нормальное явление для коронавирусов

Больше о новый штамм коронавируса читайте в материале 24 канала – Мутация коронавируса: что известно о новом штамме и насколько это опасно.