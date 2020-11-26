Еще 40 кислородных точек для больных COVID-19 появилось в Луцке: как они выглядят
Еще одно отделение, в котором 40 кислородных точек, открыли в госпитале в Волынской областной клинической больнице. То есть это еще дополнительные 40 мест для кислородозависимых больных коронавирусом.
В последние недели этих мест крайне не хватало. Ремонт в отделении адаптировали к пребыванию пациентов. Подробнее – читайте в материале журналистов 24 канала.
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Кислородная точка позволит дышать пациентам, чьи легкие поражены коронавирусом.
Как работает? Кислород через систему поступает в редуктор, укомплектованный стаканом для дистиллированной воды и современной дыхательной маской.
Кислородная точка / Скриншот из видео
Всего в отделении их 40 / Скриншот из видео
Какие удобства для пациентов? Палаты рассчитаны на двух пациентов. Каждая оснащена санузлом, чтобы не выходить далеко в коридор. В каждой есть горячая и холодная вода. Методика лечения не предусматривает, что пациенты без надобности выходят в коридор. Поэтому элементарные удобства обустроили в комнатах. Ведь лишнее движение грозит больному снижением сатурации легких.
Ежедневно количество больных, зависимых от кислорода, колеблется в пределах 100. После запуска нового отделения госпиталь имеет 150 кислородомест.
Изучаем возможности проведения туда еще больше кислорода, чтобы обеспечить это отделение полностью. А также чтобы весь госпиталь функционировал на 100% кислородных точек,
– рассказал директор по хирургии больницы Николай Галей.
Всем ли хватит мест
В госпиталь Волынской областной клинической больницы принимают только тяжелых больных с обязательным положительным ПЦР-тестом. Тех, у кого уже симптомов нет, выписывают или переводят в профильные больницы для лечения сопутствующих болезней. Но зависимых от кислорода оставляют до окончательного выздоровления.
"Больных, нуждающихся в кислороде и выписке, просто не выписывают. Мы рассматриваем варианты и ищем возможность помещений для них, тем самым освободить кислородные точки с высокими потоками", – пояснил Галей.
Однако увеличивается не только количество зараженных коронавирусом, но и осложнений от него. Особенно связанных с депрессией и психическими расстройствами. Поэтому врачи призывают соблюдать элементарные правила безопасности.
Источник: 24 канал
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