Еще одно отделение, в котором 40 кислородных точек, открыли в госпитале в Волынской областной клинической больнице. То есть это еще дополнительные 40 мест для кислородозависимых больных коронавирусом.

В последние недели этих мест крайне не хватало. Ремонт в отделении адаптировали к пребыванию пациентов. Подробнее – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Кислородная точка позволит дышать пациентам, чьи легкие поражены коронавирусом.

Как работает? Кислород через систему поступает в редуктор, укомплектованный стаканом для дистиллированной воды и современной дыхательной маской.

Кислородная точка / Скриншот из видео



Всего в отделении их 40 / Скриншот из видео

Какие удобства для пациентов? Палаты рассчитаны на двух пациентов. Каждая оснащена санузлом, чтобы не выходить далеко в коридор. В каждой есть горячая и холодная вода. Методика лечения не предусматривает, что пациенты без надобности выходят в коридор. Поэтому элементарные удобства обустроили в комнатах. Ведь лишнее движение грозит больному снижением сатурации легких.

Ежедневно количество больных, зависимых от кислорода, колеблется в пределах 100. После запуска нового отделения госпиталь имеет 150 кислородомест.

Изучаем возможности проведения туда еще больше кислорода, чтобы обеспечить это отделение полностью. А также чтобы весь госпиталь функционировал на 100% кислородных точек,

– рассказал директор по хирургии больницы Николай Галей.

Всем ли хватит мест

В госпиталь Волынской областной клинической больницы принимают только тяжелых больных с обязательным положительным ПЦР-тестом. Тех, у кого уже симптомов нет, выписывают или переводят в профильные больницы для лечения сопутствующих болезней. Но зависимых от кислорода оставляют до окончательного выздоровления.

"Больных, нуждающихся в кислороде и выписке, просто не выписывают. Мы рассматриваем варианты и ищем возможность помещений для них, тем самым освободить кислородные точки с высокими потоками", – пояснил Галей.

Однако увеличивается не только количество зараженных коронавирусом, но и осложнений от него. Особенно связанных с депрессией и психическими расстройствами. Поэтому врачи призывают соблюдать элементарные правила безопасности.

Справка. Еще в начале ноября 2020 года в 4 больницах Луцка, в которые госпитализируют больных коронавирусной инфекцией, не осталось свободных койкомест с подведенным кислородом. Сейчас же добавили новые.