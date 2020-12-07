Первые вакцины против коронавируса могут доставить в страны Европейского Союза уже через 3 – 4 недели, то есть до конца 2020 года. Все государства, участвующие в совместных закупках ЕС, получат лекарства одновременно.

Сейчас важно, чтобы правительства государств подготовились к логистике внутри стран, чтобы правильно подготовиться к вакцинации. Об этом заявил представитель Литвы в Европейской комиссии Виргиниюс Синкявичюс, сообщает BNS.

Читайте также Лечить COVID-19 подорожником: ситуация с коронавирусом в ОРДЛО ухудшается

На данный момент вакцины еще проверяют

Вакцины против коронавируса, которые разработали фармацевтические компании, сейчас проверяют в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Только после одобрения агентством препараты разрешат применять на рынке стран Евросоюза.

Агентство планирует созвать совещание до 29 декабря, чтобы решить, есть ли достаточно данных об эффективности вакцин Pfizer и BioNTech для их утверждения.

Комиссия обеспечит координацию логистики между государствами-членами, максимальную помощь, поскольку возможности стран не равны. Кроме того, будут координировать взаимопомощь между государствами,

– заметил Синкявичюс.

Обратите внимание! Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что еще нет точной информации, когда вакцина против COVID-19 поступит в Украину. Впрочем, наше государство планирует получить лекарства против коронавируса в первой очереди.