Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрит вакцину против COVID-19 производства компании Pfizer/BioNTech через неделю.

Ожидается, что это произойдет 23 декабря, ранее сообщалось о возможном утверждении вакцины 29 декабря. Об этом пишет Bild.

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Одобрение вакцины агентством EMA необходимо для начала программы вакцинации против COVID-19 и позволит применять препарат на рынке стран Евросоюза.

По данным источников в Еврокомиссии и правительстве Германии, вакцину одобрят еще до католического Рождества, которое празднуется 25 декабря. А уже 26 декабря может стартовать массовая вакцинация в Германии.

Также сообщается, что федеральный министр здравоохранения Германии Йенс Спан частично подтвердил информацию Bild. Он не смог назвать дату начала массовой вакцинации, но предположил, что она начнется в течение четырех дней после одобрения.

Что известно о вакцине Pfizer и BioNTech

Вакцина получила "благоприятный" уровень безопасности, ведь самыми распространенными побочными реакциями на нее были:

покраснение в месте инъекции,

усталость,

головная боль,

боль в мышцах и суставах,

аллергические реакции,

озноб и лихорадка.

В Великобритании в первый день вакцинации зафиксировали три случая тяжелых аллергических реакций. После этого регуляторы рекомендовали не делать прививки людям с тяжелыми аллергиями.

Эффективность вакцины против COVID-19 составляет 95%, которая достигается минимум через 7 дней после введения второй дозы.

В исследовании, которое сейчас идет, принимают участие более 43 тысяч человек. Половина из них прошла вакцинацию, вторая половина получила плацебо.