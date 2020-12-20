Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в стране выявлен новый штамм коронавируса, которым заразились больше тысячи человек. Премьер-министр Борис Джонсон считает, что мутация коронавируса может быть на 70% заразнее, чем предыдущий штамм.

Об этом Борис Джонсон сообщил на пресс-конференции. Видео опубликовано на странице премьер-министра в твиттере.

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Хотя в этом вопросе еще сохраняется значительная неопределенность, он может быть на 70% заразнее, чем первоначальный вариант, с которым мы имели дело раньше,

– заявил Джонсон.

Политик добавил, что пока нет данных, что новый вид коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается высокой смертностью.

Что известно о новом штамме коронавируса в Британии

4 декабря в Минздраве страны объявили, что обнаружили новый штамм коронавируса в 60 регионах страны. Главный санитарный врач и советник британского правительства по медицине Крис Витти отметил, что новый штамм вируса распространяется быстрее, чем уже известный вирус.

С 20 декабря в Лондоне и двух графствах на юго-востоке Англии, где выявили больше всего случаев заражения новым штаммом, введут локдаун.

Это не значит, что он более заразен или опасен. Это лишь означает, что стоит быть бдительным. Сейчас прилагают большие усилия, чтобы выяснить характеристики этого штамма и понять его угрозу. Важно сохранять спокойствие и рациональный взгляд на штамм вируса, потому что это нормальная эволюция,

– подчеркнул министр Мэттью Хэнкок.

В ВОЗ подчеркнули, что будут информировать общественность о характеристиках нового штамма по мере появления соответствующих данных.

"Мы будем информировать государства-участники и общественность по мере того, как будем узнавать больше о характеристиках этого варианта вируса и любых его последствиях", – пишет пресс-служба ВОЗ.