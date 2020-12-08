В Никополе на Днепропетровщине полуголого мужчину вывозили из больницы для больных COVID-19. Он весь дрожал и был в шоковом состоянии, не понимал, куда его везут.

Инцидент зафиксировал на видео волонтер Игорь Радченко. На записи, обнародованной 7 декабря, видно, что пациента загружают в автомобиль скорой помощи. По словам волонтера, на мужчине – лишь тонкая майка, памперс и домашние тапочки, пишет 24 канал.

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На улице ветер и минусовая температура, -2 или -5 градусов. Он был бледен и дрожал от холода, полностью в шоковом состоянии и не понимал, что происходит. На нем был катетер на руке и из памперса по земле плелась система катетера для мочи. Его вывозили из приемного покоя больницы №1 без маски, без сопровождения, и это из больницы, где лечат больных COVID-19,

– написал Радченко под видео.

На вопрос волонтера, где вещи пациента и собираются ли его везти в таком виде, медсестра из больницы сказала обращаться на горячую линию и закрыла дверь автомобиля.

"Медсестра из скорой, которая принимала больного, сама была в шоке. Она закутала его в тоненькую одноразовую простыню для операций", – рассказал он.

Радченко призвал найти родных или близких мужчины и привлечь к ответственности работников медучреждения. Волонтер добавил, что пациент назвал себя Николаем Дозорцем из города Марганец, но не знал, куда и зачем его везут.

Как перевозили пациента в Никопольской больнице №1: видео

Что сказали в больнице

Впоследствии инцидент в Никопольской больнице №1 прокомментировали активистам из ОО "Прихист". Руководитель отделения для больных коронавирусом в этой больнице Александр Саморуков заявил, что человека, который допустил такое отношение к пациенту, уволят немедленно.

Я даже не буду оправдываться. Человек, допустивший такое, будет уволен немедленно. Это не допустимо! Будут сделаны все выводы, и в дальнейшем такого не может быть, даже при температуре +20 градусов,

– подчеркнул он.

Саморуков также добавил: мужчина из видео – действительно бывший пациент больницы, его лечили от двусторонней пневмонии. Когда же он получил отрицательный тест на COVID-19 (он не был инфицирован), его перевезли для лечения по месту жительства.

"У мужчины были все вещи, одежда, пакеты с лекарствами... Дальше действия работницы больницы я комментировать не могу, потому что это нонсенс, не могу обычными словами прокомментировать и действия младшего персонала... Скажу одно – мужчину таки в скорой согрели, доставили к месту назначения, попросили прощения у родных", – добавил он.