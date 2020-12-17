Команда ученых заметила, что останки некоторых людей, живших полмиллиона лет назад, имеют признаки заболеваний, связанных с недостатком витамина D. По мнению археологов, это показывает, что они проводили много времени без света и впадали в спячку в периоды сильных холодов.

Речь идет о древних людях вида Homo heidelbergensis (человек Гейдельбергский), пишет L'Antropologie.

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Зимняя спячка у древних людей

Ученые проводили раскопки в испанских пещерах Сима-де-лос-Уэсос и нашли около 7500 костей, принадлежащих как минимум 29 людям. Анализ находок показал, что у них были рахит, почечная остеодистрофия и ряд других болезней, связанных с недостатком витамина D. Особенно ярко выражено это было у подростков.

Это не характерно для древних людей, зато часто встречается у животных, впадающих в зимнюю спячку. Исследователи предположили, что Homo heidelbergensis зимой оставались в пещерах и не выходили оттуда до весны.

Почему ученые пришли к таким выводам

Свои выводы он ученые подтверждают тем, что гейдельбергские люди пережили один из самых суровых ледниковых периодов в истории. Они вполне могли адаптироваться к его условиям и потом по привычке впадать в спячку каждую зиму следующие 50 тысяч лет.

Авторы исследования считают, что подход поможет определить жизненный цикл и физиологию вымерших видов человека. При этом они готовы рассматривать альтернативные гипотезы.

Однако некоторых ученых не убедили доводы археологов. Они уверены, что в останках из Сима-де-лос-Уэсоса нет явных признаков рахита, а у дефектов костей могут быть другие причины, которые пока не известны исследователям.