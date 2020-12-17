Значительная часть украинцев убеждена, что в Украине слишком низкая статистика COVID-19. Но количество тех, кто считает ее преувеличенной, возросло.

Социологическая группа "Рейтинг" провела телефонный опрос, в котором приняли участие 2500 украинцев возрасте от 18 лет. Опросы происходило с 12 по 14 декабря 2020 года.

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45% опрошенных украинцев убеждены в том, что официальная статистика о масштабах коронавируса в стране преуменьшена.

31% наоборот считают, что информация является преувеличенной. И лишь 15% убеждены, что она объективна.

По сравнению с мартом количество граждан, которые считают статистику коронавируса преувеличенной, выросло втрое – 11 до 31%. Чаще так считает молодежь и те люди, которые редко следят за новостями о коронавирусе.

Как часто украинцы интересуются темой коронавируса

59% украинцев часто следят за новостями о коронавирусе, 21% делают это иногда, а 11% – редко.

8% опрошенных не интересуются новостями о коронавирусе вообще.

Чаще за коронавирусной тематикой следят люди старшего возраста и женщины.

По сравнению с началом ноября, количество людей, которые активно следят за новостями о коронавирусе сократилась с 65 до 59%. Также это меньше, чем было в апреле, во время первого карантина.



Большинство украинцев считает, что статистика коронавируса преуменьшена / Социологическая группа "Рейтинг"

Мониторинг общественных настроений / Социологическая группа "Рейтинг"