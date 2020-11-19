Антидепрессант флувоксамин, очевидно, предотвращает некоторые из самых серьезных осложнений COVID-19. Первые исследования доказали его эффективность в случае легкого течения коронавирусной болезни.

К такому выводу пришли медики из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Исследование касалось пациентов с COVID-19 с заболеванием легкой и средней степени тяжести. Флувоксамин уменьшал риск госпитализации.

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В исследовании приняли участие 152 пациента с COVID-19. Исследователи сравнили результаты лечения флувоксамином с результатами лечения неактивным плацебо.

Результаты исследования

Через 15 дней у одного из 80 пациентов, получавших препарат, не было серьезного клинического ухудшения. Между тем у 6 из 72 пациентов, получавших плацебо (8,3%), развились осложнения, а 4 участника нуждались в госпитализации.

У пациентов, принимавших флувоксамин, не возникло серьезных проблем с дыханием, и им не потребовалась госпитализация,

– сказал Эрик Дж. Ленце, доктор медицины, профессор психиатрии.

Что известно о препарате

Флувоксамин используют для лечения обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), социального тревожного расстройства и депрессии. Он относится к классу селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), но в отличие от других подобных препаратов, флувоксамин взаимодействует с белком сигма-1. Этот рецептор также помогает регулировать воспалительную реакцию организма.

Ученые отметили, что есть несколько возможных объяснений, почему флувоксамин является вспомогательным для пациентов с COVID-19, но скорее всего, именно благодаря его взаимодействию с рецептором сигма-1.

Как действует антидепрессант в случае COVID-19

Ведь таким образом препарат способен уменьшить производство воспалительных молекул. Действие препарата на воспаление может помешать иммунной системе выработать сильную реакцию, которая возникает у некоторых пациентов с COVID-19, состояние которых улучшается после нескольких дней болезни, а затем ухудшается. Многие из этих пациентов попадают в больницу с тяжелыми осложнениями, в некоторых случаях это заканчивается летально.

Наша цель – помочь пациентам, которые сначала довольно хорошо себя чувствуют, и поддержать их состояние без развития осложнений и необходимости госпитализации,

– сказала Калин Маттар, доктор медицины, доцент кафедры инфекционных заболеваний.