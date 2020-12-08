Психологи осмотрели множество исследований и предложили схему, как достичь эмоционального благополучия. По словам разработчиков, этот метод помогает поддерживать психологическое здоровье и развить устойчивость к глобальным проблемам.

Команда психологов из Государственного университета в Мэдисоне, штат Висконсин (США) разработали схему эмоционального благополучия. Результаты работы опубликованы в журнале PNAS.

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В основе системы есть 4 навыка, над которыми нужно работать. Исследование показало, что развить их достаточно просто.

Исследователи отмечают, что разработанная ими система актуальна только для психически здоровых людей.

Какие навыки нужно развить, чтобы нормализовать эмоциональное состояние

Сначала необходимо развить две навыка, которые стоят бок о бок – осознанность и исследование себя . Нужно научиться следить за собственными эмоциями и реакциями на внешние стимулы и уделять внимание окружающей среде. Психологи считают, что осознанный человек реже испытывает стресс, чаще испытывает положительные эмоции и обладает лучшей концентрацией. Если не знаете, с чего начать, попробуйте с тренировок и медитаций.

. Нужно научиться следить за собственными эмоциями и реакциями на внешние стимулы и уделять внимание окружающей среде. Психологи считают, что осознанный человек реже испытывает стресс, чаще испытывает положительные эмоции и обладает лучшей концентрацией. Если не знаете, с чего начать, попробуйте с тренировок и медитаций. Третий навык – связь с другими людьми . В него входят такие личные качества, как: доброта, сочувствие и забота. Эти черты помогают людям преодолеть социальную изоляцию и предубеждение, которые существуют в обществе. Кроме этого, хорошие отношения с окружающими снижают риск развития психических расстройств.

. В него входят такие личные качества, как: доброта, сочувствие и забота. Эти черты помогают людям преодолеть социальную изоляцию и предубеждение, которые существуют в обществе. Кроме этого, хорошие отношения с окружающими снижают риск развития психических расстройств. Последний, ​​но не менее важный навык – умение ставить цели, определять свои ценности и мотивацию. Это помогает человеку двигаться вперед и чувствовать, что его роль в мире – важная. Кроме того, планирование целей улучшает память, когнитивные способности и психологическую устойчивость.

Психологи считают, что человеческий мозг способен адаптироваться к изменениям в жизни. И люди могут самостоятельно развить устойчивость к стрессу только благодаря полезным привычкам.

Это очень вдохновленный взгляд на человеческий мозг – мы можем научиться сидеть на "водительском месте" нашего собственного ума,

– заявил один из авторов работы Кортланд Даль.

В дальнейшем ученые планируют продолжить исследования, чтобы сделать схему более точной и более адаптированной к различным социальным группам. Также они будут изучать – подходит ли этот метод для лечения психических расстройств.