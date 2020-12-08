Как достичь эмоционального благополучия: психологи разработали простую схему
Психологи осмотрели множество исследований и предложили схему, как достичь эмоционального благополучия. По словам разработчиков, этот метод помогает поддерживать психологическое здоровье и развить устойчивость к глобальным проблемам.
Команда психологов из Государственного университета в Мэдисоне, штат Висконсин (США) разработали схему эмоционального благополучия. Результаты работы опубликованы в журнале PNAS.
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В основе системы есть 4 навыка, над которыми нужно работать. Исследование показало, что развить их достаточно просто.
Какие навыки нужно развить, чтобы нормализовать эмоциональное состояние
- Сначала необходимо развить две навыка, которые стоят бок о бок – осознанность и исследование себя. Нужно научиться следить за собственными эмоциями и реакциями на внешние стимулы и уделять внимание окружающей среде. Психологи считают, что осознанный человек реже испытывает стресс, чаще испытывает положительные эмоции и обладает лучшей концентрацией. Если не знаете, с чего начать, попробуйте с тренировок и медитаций.
- Третий навык – связь с другими людьми. В него входят такие личные качества, как: доброта, сочувствие и забота. Эти черты помогают людям преодолеть социальную изоляцию и предубеждение, которые существуют в обществе. Кроме этого, хорошие отношения с окружающими снижают риск развития психических расстройств.
- Последний, но не менее важный навык – умение ставить цели, определять свои ценности и мотивацию. Это помогает человеку двигаться вперед и чувствовать, что его роль в мире – важная. Кроме того, планирование целей улучшает память, когнитивные способности и психологическую устойчивость.
Психологи считают, что человеческий мозг способен адаптироваться к изменениям в жизни. И люди могут самостоятельно развить устойчивость к стрессу только благодаря полезным привычкам.
Это очень вдохновленный взгляд на человеческий мозг – мы можем научиться сидеть на "водительском месте" нашего собственного ума,
– заявил один из авторов работы Кортланд Даль.
В дальнейшем ученые планируют продолжить исследования, чтобы сделать схему более точной и более адаптированной к различным социальным группам. Также они будут изучать – подходит ли этот метод для лечения психических расстройств.
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