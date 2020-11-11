В Донецкой области критическая нехватка медицинского персонала. В ОГА сообщают, что многие специалисты уехали из региона из-за военных действий и возвращаться не собираются.

Медики, которые учились за пределами области, не хотят возвращаться

Жители Донецкой области, которые получили медицинское образование за пределами родного региона, тоже не хотят возвращаться сюда на работу. Об этом сообщил начальник отдела стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко, передает Hromadske со ссылкой на Укринформ.

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У нас дефицит медицинских кадров в области был и до 2014 года, а с тем конфликтом, который есть на Донбассе, к сожалению, отток не только медицинских кадров, а в целом профессионалов из региона был мощный,

– сказал Педенко.

В облгосадминистрации говорят, что часть медиков уволились по разным обстоятельствам. Однако те, что остались, работают с максимальной самоотдачей.

Важно! В Донецкой области коронавирусом заболели 518 медицинских работников. К сожалению, 10 из них умерли.