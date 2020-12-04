Родители могут быть спокойными, многочасовое использование смартфона не ухудшает психическое здоровье детей.

Группа ученых из Великобритании провела исследование с целью выяснить, действительно ли многочасовой скроллинг соцсетей и просмотр видеороликов со смартфона повысить уровень тревоги или депрессии.

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Как происходило исследование

В исследовании приняли участие 199 пользователей iPhone и 46 пользователями Android. В течение недели ученые измеряли время, проведенное со смартфонами, а также с помощью клинических шкал анализировали симптомы тревоги и депрессии у добровольцев.

Смартфоны не вредят психике

Результаты показали, что время, проведенное со смартфоном, никак не влияет на психическое здоровье. Более того, участники, которые превысили клинические пороговые значения тревожности и депрессивного расстройства пользовались мобильными телефонами не чаще тех, кто не имеет признаков психических расстройств.

Но при этом исследование выявило достаточно высокий уровень беспокойства у добровольцев из-за того, что они слишком увлечены гаджетами. По мнению авторов, это беспокойство могло значительно усилиться во время пандемии, когда мобильные технологии стали занимать более значительное место в жизни людей, чем раньше.

Наши результаты дополняют большое количество исследований, которые показывают, что сокращение проведенного со смартфоном времени не сделает людей счастливее,

– сообщили ученые, отметив, что продвижение идеи отказа от гаджетов не имеет никакого смысла.

Гораздо важнее объяснять людям, что их психика никак не пострадает от увлечения смартфоном.