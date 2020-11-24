Электронный больничный должны были запустить еще в апреле 2020 года, впоследствии вероятную дату несколько раз переносили. И в очередной раз ее снова перенесли, теперь на 2021 год.

Запуск е-больничного перенесли

В Минсоцполитики обещали запуск еще в январе. Действующий министр здравоохранения Максим Степанов в июле заявлял, что система электронных больничных может заработать в тестовом режиме с августа 2020 года.

И сегодня, 24 ноября министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире 24 канала заявил, что е-больничные заработают уже с 2021 года.

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Министр написал, что "запуск е-больничных позволит не только отменить больничный как бумажную справку, что является элементом бюрокартии, но и экономить время врачей и пациентов.

Это возможность быстро и эффективно оплачивать больничные без физических контактов, гарантировать обоснованность выплат и экономить государственные средства,

– говорится в его сообщении.

По его словам, электронные больничные будут сразу в электронном виде, ничего дублировать не нужно.

Обычная форма в онлайн-системе, заполнение которой будет занимать несколько минут. После этого подписанный электронной подписью документ автоматически передается в другие государственные органы для выплат, – пояснил Федоров.

Как будет работать электронный больничный

Каждый врач, который будет выдавать больничный, должен подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе.

Информация через реестр в Пенсионном Фонде автоматически будет передаваться в Фонд социального страхования, и там будут знать, что человек заболел и должен получить компенсацию, поскольку является плательщиком единого социального взноса.

Внимание! Больничный будет иметь фиксированный срок. Сейчас в стране работают протоколы. Каждая болезнь в среднем имеет соответствующее количество дней для лечения.

Преимущества электронного больничного

В правительстве рассказали, что таким образом собираются бороться и отслеживать потенциальные "схемы", когда "на больничный" идет половина сотрудников предприятия, которые фактически продолжают работать, но получают еще и выплаты из Фонда соцстрахования".

Это также ускорит процедуру получения страховых выплат и уменьшит мошенничество: теперь купить фейковые больничные за 200 – 300 гривен будет нереально.

Людям не нужно посещать больницу, чтобы закрыть больничный.