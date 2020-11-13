Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) изменили позицию относительно тканевых масок. Ранее организация предполагала, что их главное назначение – защита людей, которые рядом.

В предыдущей версии документа CDC писали, что функция тканевых масок – блокировать выделение зараженных вирусом частиц, когда человек, который ее носит, дышит, говорит или чихает.

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Эффективность тканевых масок

В новой редакции документа отметили, что "польза масок состоит из комбинации контроля источника инфекции и личной защиты того, кто их носит".

CDC сообщают, что тканевые маски способны задерживать частицы с диаметром меньше 10 микрометров, но их эффективность в различных исследованиях отличалась. Более плотная ткань дает лучшую защиту. В определенных случаях маски задерживают большую часть частиц с диаметром 1 микрометр.

Агентство приводит примеры исследований, которые подтверждают эффективность ношения масок для профилактики COVID-19 в реальной жизни.

Например, во время вспышки инфекции на корабле "Теодор Рузвельт" ношение масок было связано со снижением риска заражения на 70%. Политика обязательного ношения масок в общественных местах сопровождалась существенным снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекции.