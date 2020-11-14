Украина ведет активные переговоры со всеми перспективными компаниями, производящими вакцину от COVID-19. Среди них американские компании Moderna и Pfize, китайская Sinovac и украинский "Синофарм".

С американской компанией Pfizer Украина вышла на финальную стадию подписания договора на поставку вакцины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Важно ВОЗ прогнозирует, что Украина может получить вакцину от COVID-19 во втором квартале 2021 года

Как отметили в Минздраве, Украина также ведет переговоры с другими перспективными производителями. А Минздрав находится в постоянном контакте со всеми производителями вакцины против COVID-19, которые сейчас проходят завершающий этап клинических исследований.

Кроме инициативы COVAX, к которой мы уже присоединены, мы ведем переговоры и уже фактически на стадии подписания договоров с Pfizer, с другой американской компанией Moderna, компанией Sinovac, компанией "Синофарм",

– сказал глава Минздрава Максим Степанов.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что решение о дате поставки Украине вакцины от коронавируса примут 19 ноября. Он отметил, что Украина работает с механизмом COVAX, который обеспечит поставку в Украину почти 8,5 миллионов доз вакцины против коронавирусной болезни.

Что известно о вакцине от COVID-19 и когда она появится в Украине

Во Всемирной организации здравоохранения сказали, что Украина, вероятно, сможет получить первую партию эффективной и зарегистрированной вакцины от коронавирусной инфекции во втором квартале 2021 года .

. Украина сможет получить такое количество доз, которое будет нужным для вакцинации 20% населения страны. Однако первая партия рассчитана только на 3%.

Правительство зарезервировало в бюджете 2,6 миллиарда гривен, которые потратят на вакцинацию населения от COVID-19.

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