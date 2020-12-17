Президент России Владимир Путин объяснил, почему до сих пор не вакцинировался против коронавируса. Он не входит в категорию населения, которой сейчас делают прививки.

В России в рамках общей вакцинации в первую очередь прививки делают людям определенного возраста, у которых наибольшее количество социальных контактов. Во время пресс-конференции 17 декабря Путин заявил, что не входит в группу риска, сообщает 24 канал.

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5 декабря в России началась вакцинация против коронавируса среди работников государственных и частных медицинских, образовательных организаций и учреждений культуры. А также сотрудников сферы торговли и услуг, а также городских социальных служб.

Возрастная категория населения, которая подвергается вакцинации, пока от 18 до 60 лет.

Всех призываю как можно внимательнее относиться к рекомендациям специалистов. Они говорят, что вакцины предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. До таких, как я, вакцины пока не добрались. Поэтому пока не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным,

– заявил Путин.

Вакцинация в России: что известно