До таких, как я, вакцины еще не добрались, – Путин объяснил, почему не вакцинировалсяот COVID-19
Президент России Владимир Путин объяснил, почему до сих пор не вакцинировался против коронавируса. Он не входит в категорию населения, которой сейчас делают прививки.
В России в рамках общей вакцинации в первую очередь прививки делают людям определенного возраста, у которых наибольшее количество социальных контактов. Во время пресс-конференции 17 декабря Путин заявил, что не входит в группу риска, сообщает 24 канал.
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5 декабря в России началась вакцинация против коронавируса среди работников государственных и частных медицинских, образовательных организаций и учреждений культуры. А также сотрудников сферы торговли и услуг, а также городских социальных служб.
Возрастная категория населения, которая подвергается вакцинации, пока от 18 до 60 лет.
Всех призываю как можно внимательнее относиться к рекомендациям специалистов. Они говорят, что вакцины предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. До таких, как я, вакцины пока не добрались. Поэтому пока не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным,
– заявил Путин.
Вакцинация в России: что известно
- 5 декабря первые пункты вакцинации открылись в Москве, а к 15 декабря во всех регионах страны.
- Вакцинация проходит в два этапа: сначала вводят первую дозу, а через несколько недель повторную.
- Пока для вакцинации используют препарат под названием "Спутник-V". Его разработали ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени М. Ф. Гамалии Минздрава России.
- Несмотря на то, что к группе риска против коронавируса относят людей от 65 лет и с хроническими болезнями, в России пока что вакцинируют людей от 18 до 60 лет без хронических болезней.
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